رقم سلبي يمهد طريق الأرجنتين لإحباط فنزويلا

يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره الفنزويلي، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتعرض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، حيث خسر 0-2 أمام كولومبيا، ثم تعادل 1-1 أمام باراجواي، قبل أن يتغلب بنتيجة 2-0 على المنتخب القطري.

وفيما يلي أبرز النقاط عن تلك المواجهة المرتقبة:

فنزويلا ورقم سلبي أمام الأرجنتين

لم تنتصر فنزويلا مطلقا على الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، حيث دائما ما كان يفوز منتخب التانجو.

وكان لمنتخب الأرجنتين، عدة انتصارات على فنزويلا مثل 5-1 في عام 1967، و4-1 في كوبا أمريكا المئوية عام 2016.

وسحق المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي بنتيجة 11-0 في مدينة روساريو في 10 أغسطس/آب 1975، في أكبر نتيجة يحققها منتخب التانجو بكوبا أمريكا.

أموريبييتا يعدل التاريخ

بعدما كان منتخب الأرجنتين يفوز دائما طوال 44 عاما من المواجهات أمام فنزويلا، وبعد 18 مباراة من الفشل حتى في التعادل، نجح المدافع فرناندو أموريبييتا في تغيير التاريخ بقيادة المدرب سيزار فارياس.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2011، نجح أموريبييتا في إهداء أول انتصار لمنتخب العنابي اللاتيني (1-0) في التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

سيخاس وعقوبة تسديدة بانينكا

ابتعد لاعب وسط فنزويلا، لويس مانويل سيخاس، عن المنتخب لعامين ونصف، منذ ربع نهائي كوبا أمريكا المئوية وحتى المباراة الودية التي أقيمت في مارس/آذار الماضي، وفي المباراتين كان المنافس هو نفسه، الأرجنتين.

سيخاس "أكمل العقوبة" بسبب ركلة جزاء أهدرها أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بينما كان التقدم للتانجو 2-0، وكان تسجيلها قد يمنح فرصة العودة لفنزويلا.

لكن اللاعب سدد الكرة على طريقة "بانينكا"، وتسبب إهدار هذه الركلة وإقصاء فنزويلا في تعرض سيخاس لتهديدات بالقتل.

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فنزويلا تحجز ربع النهائي للمرة الرابعة

تعد هذه المرة الرابعة التي تبلغ فيها فنزويلا ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك للمرة الرابعة أيضًا على التوالي.

كانت المرة الأولى في 2007 عندما استضافت هي البطولة، وكررت الأمر في عام 2011 وكانت هذه المرة الوحيدة التي تخطت فيه هذا الدور بفوزها 2-1 على تشيلي.

وعادت لتكرر الأمر في 2015 لكنها خسرت أمام بيرو بهدف نظيف، وكذلك في 2016 قبل أن تودع المنافسات على يد الأرجنتين.

وفي الشكل الجديد للبطولة، لم تفشل الأرجنتين مطلقًا في بلوغ ربع النهائي، باستثناء نسخة 2001 عندما رفضت اللعب في كولومبيا لعدم وجود حماية أمنية كافية.

صراع الهدافين التاريخيين

أصبح سالومون رودون، قبل انطلاق كوبا أمريكا، الهداف التاريخي لمنتخب فنزويلا برصيد 24 هدفا، لكنه لم يهز الشباك بعد في كوبا أمريكا الحالية.

أما ميسي سجل 68 هدفا مع الأرجنتين في 133 مباراة، وهو في صدارة الهدافين التاريخيين أيضًا، بعيدا عن أقرب ملاحقيه، ولا ينافسه حاليا سوى سرجيو أجويرو، ثالث الهدافين برصيد 40 هدفًا.

دوداميل ورقم إيجابي

يعد رافائيل دوداميل هو المدرب الفنزويلي الوحيد الذي حقق 3 انتصارات في كوبا أمريكا.

وفاز المنتخب تحت قيادة دوداميل في 2016 على أوروجواي وجامايكا بهدف نظيف، وفي النسخة الحالية على بوليفيا.

سكالوني ورقم سلبي في كوبا أمريكا

أصبح مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أول مدرب يحصل على بطاقة صفراء في تاريخ كوبا أمريكا.

وكان سكالوني قد طالب بطرد المهاجم القطري المعز علي، في آخر مباريات دور المجموعات، ليحصل على أول بطاقة صفراء، وذلك بعد أن سمحت التعديلات الأخيرة بامكانية معاقبة أعضاء الأجهزة الفنية.