سكالوني: سنواجه فنزويلا بشكل مختلف

قال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إنه لم يستقر بعد على تشكيلة الفريق التي ستواجه فنزويلا، في ربع نهائي كوبا أمريكا.
وصرح سكالوني من ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو خلال مؤتمر صحفي عشية اللقاء "لم أستقر على التشكيلة حتى الآن، لأن هناك بعض الشكوك".
وأضاف المدرب "لا زلنا نقوم بتجارب للوقوف على أفضل تشكيلة، وبالأخص، للبحث عن أفضل طريقة نهدد بها مرمى المنافس، وعلى أساس هذه التجارب سنختار كيف سنلعب وسنقرر التشكيلة".
وأشار إلى أنه في أوقات كثيرة يعلن تشكيلة المنتخب بشكل مبكر، لكنه لا يزال يريد دراسة الخصم.
وأكد سكالوني أن الفوز على قطر بثنائية نظيفة والذي قاد المنتخب لربع النهائي، ساعد في منح المنتخب الأرجنتيني، المزيد من الثقة.
كما أوضح أن مباراة فنزويلا ستكون مختلفة عن الودية التي أقيمت قبل ثلاثة أشهر، لأن فريقه لم يعد يلعب بثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، كما أصبح يمتلك لاعبين مختلفين في مراكز مختلفة.
وأقر سكالوني بتطور مستوى فنزويلا في الفترة الماضية، لكنه أكد أن الأرجنتين ستلعب من أجل الفوز وستضغط من الدقيقة الأولى بحثا عن هدف مبكر.
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