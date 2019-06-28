كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن المقابل الذي يريده برشلونة، للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قرر الرهان على ديمبلي منذ عامين ولا يزال يفضل استمراره مع الفريق، رغم بعض المواقف غير الاحترافية التي تورط بها وإصاباته المتكررة.
وأبلغت الصحيفة موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، بأن أي نادٍ يريد الحصول على خدمات اللاعب، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.
وأوضحت أن الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج، فهو قد يتألق في مباراة ما، وفي اليوم التالي تجده يمرر الكرة للمنافس.
وسبق أن قالت تقارير صحفية إن باريس سان جيرمان وليفربول يرغبان في الحصول على خدمات ديمبلي هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يطلب رقما خياليا للتخلي عن ديمبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.