شكرا لقرائتكم عماد السيد خارج حسابات الزمالك اليوم في ودية الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج عماد السيد حارس الزمالك من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى ودية البطل الأوليمبى، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، على ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.

وجاء خروج عماد السيد من حسابات جهاز الزمالك فى ودية البطل الأوليمبى نظرا لمشاركته فى التدريبات بـ"يد" واحدة وهى اليسرى بسبب الإصابة التى يتعافى منها فى اليد اليمنى بعدما قام بفك الجبس مؤخرا وشارك فى تدريبات الفريق لتأهيله إلا إنه سيكون خارج ودية اليوم ومن المقرر مشاركة عمر صلاح ومحمود عبد المنصف حارسى الفريق الصاعدين فى تلك الودية نظرا لتواجد جنش مع المنتخب الوطنى الذى يشارك حاليا فى بطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.