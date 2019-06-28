البرازيل تُقصي باراجوي وتتأهل إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا"

حقق منتخب البرازيل الفوز علي باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين المننتخبين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب البرازيل إلي دور قبل النهائي لبطولة كوبا امريكا .
وكان حكم المباراة قد منح بالبوينا مدافع باراجواي كارت أحمر في الشوط الثاني بعد عرقلة فرمينيو علي حدود منطقة الجزاء ، ليكمل منتخب الباراجواي المباراة بعشر لاعبين .
واحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، فيما صعد منتخب باراجواي كأفضل ثالث في المجموعة الثانية بعدما جمع نقطتين فقط.
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