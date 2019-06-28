البرازيل تتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على باراجواي بضربات الترجيح

يبحث منتخب باراجواي عن تحقيق نتيجة جيدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 عندما يُواجه منتخب البرازيل ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة، ويبحث المنتخب البرازيلي عن الفوز للوصول لمباراة نصف النهائي ومن ثم النهائي ليُنافس على اللقب الذي ركز عليه منذ بداية البطولة.

ويستضيف ملعب غريميو أرينا اللقاء بين البرازيل وباراجواي في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية والثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثانية عشرة والنصف بعد منتصف اللليل بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة والرابعة بتعليق من “علي محمد علي” نجم معلقي بي أن سبورت.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي

واجهت البرازيل باراجواي في 48 لقاء سابق نجح منتخب السامبا في تحقيق الفوز خلال 25 مواجهه بينما خسرت من باراجواي في 11 منافسة وتعادل الفريقان في 12 مباراة، وتخشى البرازيل من مفاجآت باراجواي في اللقاء لذا طالب مدرب السامبا “تيتي” لاعبيه بالتركيز حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.