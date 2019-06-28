ركلات الترجيح تحسم مباراة البرازيل وباراجواي في ربع نهائي كوبا امريكا 2019

تمكن المنتخب البرازيلي من التأهل لنصف نهائي كوبا امريكا 2019 بعد تغلبه على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الاصلي سلبياً، قبل ان يلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي من خلالها فاز السيليساو بنتيجة 4-3، وبذلك ينتظر منتخب السامبا الفريق الفائز من لقاء الارجنتين ضد فنزويلا.

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي

على الرغم ان منتخب البرازيل يلعب على ملعبه ووسط جماهيره التي احتشدت في المدرجات، ولكن ذلك لم يتمكن اللاعبين من استغلاله خلال مباراة باراجواي، حيث افتقد الفريق إلى الفعالية الهجومية طوال احداث اللقاء نظراً للقوة الدفاعية التي يتمتع بها الضيوف المنقوص عددياً منذ بداية الشوط الثاني.

وبعد انتهاء شوطي المباراة بنتيجة 0-0 احتكم الفريقين لضربات الترجيح التي مالت كفتها لصالح اصحاب الارض بعدما أضاع كلاً من المدافع جوستافو والمهاجم جونزالز ركلتي ترجيح كانت كفيلة بإقصاء منتخب البيروخا من البطولة.