كوبا أمريكا ... البرازيل تتأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز أمام باراجواي بركلات الترجيح .. فيديو

ياسمين تيسير

حجز منتخب البرازيل أول بطاقة تأهل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عقب فوزه أمام باراجواي في ربع نهائي البطولة بركلات الترجيح 4-3 . وأحرز الميرون هدف باراجواي الاول بثاني ركلة ترجيح في الدقيقة الـ 98 من عمر اللقاء بينما أضاع جوميز أول ضربة جزاء للمنتخب، كما أحرز كل من فالديز و روجاس ركلتي الترجيح الثالثة و الرابعة وأضاع جوانزالز ركلة الترجيح الاخيرة.

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