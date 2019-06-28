البرازيل تتجاوز باراجواي «العنيدة» وتبلغ نصف نهائي «الكوبا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد فوزه بشق الأنفس على نظيره الباراجوياني بركلات الترجيح. وفشل كلا المنتخبين في هز الشباك طوال الـ 90 دقيقة، وأضاع أصحاب الأرض الفرص تلو الأخرى، إلى أن وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت للبرازيليين، بنتيجة 4 مقابل 3، ليتنظر راقصو السامبا الفائز من لقاء الأرجنتين وفنزويلا مساء اليوم، لتحديد الطرف الآخر لنصف النهائي المرتقب.

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