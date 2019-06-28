شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

وقال «شوبير» في منشوره باقتضاب: «رسميًا .. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر»، وذلك بعد يومين فقط من استبعاد اللاعب، على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

جديرٌ بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن استبعاد «وردة» صباح الأربعاء، على خلفية ما أُثير بتحرشه بعارضة أزياء، فيما قدم اللاعب اعتذاره، خلال مقطع فيديو مساء نفس اليوم، عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي بهدفين نظيفين.