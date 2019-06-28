شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مباراة ودية مع المنتخب الاوليمبي اليوم بمعسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك اليوم الجمعة مع البطل الأوليمبى، فى المباراة الودية التى ستقام على ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر، ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز.

ويتبقى لفريق الزمالك فى الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.