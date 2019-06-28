شكرا لقرائتكم شوبير يعلن عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، عودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة خلال بطولة الأمم الأفريقية . ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي لموقع "فيسبوك" صورة يظهر فيها عمرو وردة معلقًا عليها : "رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر".

شوبير Advertisements وكان قد قرر اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر لأسباب أخلاقية. ونشر عمرة وردة فيديو أمس يقدم فيه الاعتذار للاعبين والجماهير والجهاز الفني واعداً بالالتزام في الفترة المقبلة . يذكر أن لاعبى المنتخب الوطنى وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول قد أعلنوا دعمهم لعمرو وردة مطالبين بالعفو عنه وعودته للمعسكر .

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