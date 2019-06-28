شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل التدريب على فترتين اليوم الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الأهلى للتدريب على فترة واحدة بداية من اليوم الجمعة، بعد أداء الفريق تدريباته على فترتين أمس الخميس.

وكان الأهلي قد بدأ السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري ثم مباراة بيراميدز في كأس مصر.

يسافر الأهلى إلى أسبانيا يوم 5 يوليو المقبل لخوض معسكر إعدادي استعداداً للموسم الجديد.