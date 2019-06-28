شكرا لقرائتكم "إعمار" شريكاً استراتيجياً للهلال 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أتمت إدارة الهلال يوم الخميس برئاسة فهد بن نافل، إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية لتكون شريكا استراتيجيا للنادي.

وأعلن الهلال عبر بيان رسمي أن عقد الشراكة مع إعمار يمتد لخمسة أعوام بدءا من الموسم المقبل، وستحصل الشركة بموجب الشراكة على عدد من المزايا منها الإعلان على صدر قمصان الهلال.

وكانت قد جرت مراسم التوقيع في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود الخاص بالهلال، كما حضر المراسم كل من سلطان بن سعيد وسليمان الهتلان وسلمان التويجري وفيصل الغشيان، أعضاء مجلس إدارة الهلال، وعبدالله الجربوع، الرئيس التنفيذي للنادي، وسلطان آل الشيخ مدير الاستثمار والتسويق، وأحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، وأميت جاين الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبدر سعيد حارب الرئيس التنفيذي للتطوير.

وقال فهد بن نافل، رئيس الهلال في تصريح عقب التوقيع "أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع إعمار إحدى كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري وآمل أن تعود بالنفع على الطرفين. فيما قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار "جاءت شراكتنا مع الهلال أحد أكبر الأندية الآسيوية لتؤكد حرصنا الكبير على المضي قدما نحو آفاق استثمارية أوسع".