بركلات الترجيح .. نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم الجمعة 28-6-2019 في الدور ربع النهائي بكوبا...

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم مباشرة في إطار مباريات الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2019، حيث ستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب غريميو أرينا، و ستكون مباراة البرازيل ضد باراجواي اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وذلك من خلال قناة قناة بس ان ماكس 3 BeIN MAX.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم

البرازيل باراجواي 0 0

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة البرازيل وباراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 وسط متابعة إعلامية وجماهيرة كبيرة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي الىن بعد مرور 12 دقيقة من زمن الشوط الأول.

نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة البرازيل وباراجواي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وننتظر بداية الشوط الثاني.

Advertisements

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني، ودفاع باراجواي يحافظ على شباكه نظيفة بدون أهداف رغم النقص العددي للفريق.

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل من الضائع.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وركلات الترجيح تحسم التأهل.

البرازيل تفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وتتأهل البرازيل للدور نصف النهائي.