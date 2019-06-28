ملخص مباراة البرازيل وباراحواي 0-0 وركلات الترجيح تصعد بالسامبا لقبل النهائي

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي اليوم في كوبا أمريكا لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من الفريقين البرازيل ضد باراجواي في إطار دور الثمانية من البطولة التي تقام بدولة البرازيل، وتلك المباراة منتظرة من كافة محبي كرة القدم بأمريكا الجنوبية ومن المتوقع ان يكون الحضور الجماهيري في تلك المواجهة مرتفع للغاية خاصة في ظل تواجد أصحاب الأرض.

ويلعب المنتخب البرازيلي المباراة اليم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش العالمي، وتعرض المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

البرازيل كانت قد تأهلت إلي هذا الدور بعد تصدرها للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعد فوزين على بوليفيا وبيرو، وتعادل مع فنزويلا، بينما باراجواي تأهلت ضمن أفضل الثوالث، بعدما حلت في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط بعد تعادلين امام قطر والأرجنتين وهزيمة أمام كولومبيا، وصعدت بفارق الأهداف على ثالث المجموعة الثالثة منتخب اليابان.

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي