ملخص مباراة البرازيل وباراحواي 0-0 وركلات الترجيح تصعد بالسامبا لقبل النهائي

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي اليوم في كوبا أمريكا لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من الفريقين البرازيل ضد باراجواي في إطار دور الثمانية من البطولة التي تقام بدولة البرازيل، وتلك المباراة منتظرة من كافة محبي كرة القدم بأمريكا الجنوبية ومن المتوقع ان يكون الحضور الجماهيري في تلك المواجهة مرتفع للغاية خاصة في ظل تواجد أصحاب الأرض.
ويلعب المنتخب البرازيلي المباراة اليم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش العالمي، وتعرض المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.
البرازيل كانت قد تأهلت إلي هذا الدور بعد تصدرها للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعد فوزين على بوليفيا وبيرو، وتعادل مع فنزويلا، بينما باراجواي تأهلت ضمن أفضل الثوالث، بعدما حلت في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط بعد تعادلين امام قطر والأرجنتين وهزيمة أمام كولومبيا، وصعدت بفارق الأهداف على ثالث المجموعة الثالثة منتخب اليابان.
ملخص مباراة البرازيل وباراجواي
- تخوض البرازيل المبارا بالتشكيلة التالية، أليسون – ألفيس – فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليب كوتينيو – آلان – آرثر – فيرمينو – إيفرتون – جيسوس.
- البرازيل تهاجم بشكل كبير منذ بداية المباراة من اجل ان تبعد أى مفاجأت عنها خلال المباراة التي لن تكون سهلة على الباراجواي.
- جابريل خيسوس يحاول التسجيل لكن لم يستفد من الفرص المحققة التي تتاح له حتي الآن، حيث ان الفريق يستحوذ دون فرص محققة.
- رغم الاستحواذ لا يزال الهجوم البرازيلي فاشل عن ترجمته غلي أهداف، وباراجواي كادت تخطف التقدم لولا تألق اليسون.
- بعد نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي مع بداية الشوط الثاني المنتخب البرازيلي مطالب بالهجوم والتسجيل.
- الشوط الثاني طرد لمدافع باراجواي في الدقيقة 52
- نهاية الشوط الثاني بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح
- فوز البرازيل بركلات الترجيح 4-3.