نتيجة مباراة البرازيل اليوم ضد باراجواي في الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2019 “البرازيل...

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي، حيث تتجه أنظار جميع عشاق المنتخب الوطني نحو ملعب غريميو أرينا، حيث اللقاء الذي يجمع بين البرازيل وباراجواي في الدور ربع النهائي بكوبا أمريكا 2019، حيث يبدأ اللقاء فجر اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2019 في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب البرازيل.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم كوبا أمريكا 2019

البرازيل 0 باراجواي 0

نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية المباراة.

بداية الشوط الأول من مباراة البرازيل وأروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

وصلنا للدقيقة 25 من زمن الشوط الأول ومازالت النتيجة 0-0 حتى الآن رغك سيطرة البرازيل على مجريات اللقاء.

محاولات مستمرة من جانب البرازيل لتسجيل الهدف الأول وسط تماسك دفاعي كبيرة من منتخب باراجواي.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

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التعادل السلبي بدون أهداف هو نتيجة الشوط الأول من مباراة البرازيل وباراجواي اليوم رغم المحاولات المستمرة من المنتخب البرازيلي على المرمي، وننتظر بداية أحداث الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني الآن.

كارت أحمر لأحد لاعبي باراجواي بعد عرقلة لفيرمينيو على حدود منطقة الجزاء.

مرور 77 من زمن الشوط الثاني، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة، وضغط كبير من السامبا على دفاعات الباراجواي.

الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة حتى الآن.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والفريقان سيلعبان ركلات ترجيحية لحسم بطافة العبور للدور نصف النهائي.

البرازيل تفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-0، وتتأهل البرازيل للدور نصف النهائي من البطولة بصعوبة.