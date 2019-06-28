ملخص نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا امريكا وركلات الترجيح تحسم الصراع

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حالياً بالبرازيل، حيث سيكون على منتخب البرازيل مع فرصة الوصول لدور الأربعة على ارضية ميدانه في بطولة هو المرشح الأول للتتويج بها، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق امام منتخب بيرو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الفائز من مباراة البرازيل وباراجواي سيلتقي بالفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا التي سوف تلعب غداً في مباراة منتظرة، ولهذا قد نشاهد في الدور بل النهاءي مواجهة التانجو الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي ضد السامبا البرازيلية في كلاسيكو الكرة الأرضية، في مواجهة ينتظرها العالم بأجمعه، ستكون بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

ستكون المباراة في تمام الساعة الـ 2.30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيعول تيتو المدير الفني للمنتخب البرازيلي على كلاً كوتينهو نجم برشلونة وفيرمينهو لاعب ليفربول والمتالق أيفرتون الذي شغل الجهة اليسري بديلاً لنيمار داسيلفا الغائب عن تلك البطولة بسبب الإصابة، أما منتخب باراجواي فسيحاول تحقيق مفاجأة مدوية في تلك البطولة بالفوز على مستضيف البطولة.

ملخص مباراة البرازيل باراجواي اليوم

البرازيل قد فازت على بيرو خلال المواجهة السابقة بخماسية نظيفة لتصالح جماهيرها على الأداء المخيب الذي قدمته خلال أول مباراتين في البطولة وتكشر عن انيابها كأبرز المرشحين للتتويج باللقب.