السيليساو يصعد للمربع الذهبي .. ملخص نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم كوبا امريكا

نتيجة وملخص مباراة البرازيل وباراجواي| تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح 4-3 في دور الثمانية فجر اليوم الجمعة، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلتقي منتخب البرازيل مع الفائز من مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم.

ملخص مباراة البرازيل وباراجواي

فشل منتخب البرازيل وسط جماهيره في هز شباك باراجواي، بالرغم من أن منتخب باراجواي لعب منذ الدقيقة 58 منقوص من مدافعه ألبيوينا الذي طرده الحكم، ولجأ الفريقان بعد نهاية الوقت الأصلي مباشرة لركلات الترجيح لحسم كفة منتخب على الأخر، وأضاع بارجواي الركلتين الأولى والخامسة، وأحرزت البرازيل 4 ركلات من أصل 5 حيث أضاع روبرتو فرميهو ركلة البرازيل الوحيدة.

موعد مباراة البرازيل القادمة

من المتوقع ان يواجه المنتخب البرازيلي نظيره التانجو الارجنتيني في حال تمكن الأخير بقيادة ليونيل ميسي من تخطي عقبة منتخب فنزويلا العنيد، والذي يتمنى عشاق كرة القدم حدوثه من أجل الاستمتاع بكلاسيكو العالم،وسيكون ذلك يوم الاربعاء المقبل.