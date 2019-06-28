الآن: نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم وأول المتأهلين للمربع الذهبي بركلات الترجيح

الآن نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم، تنطلق اليوم فجر الجمعة مباريات دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا بمباراة البرازيل وباراجواي والتي ينتظرها الكثير من عشاق السامبا البرازيلية بعد تحسن آداء المنتخب في المباراة الأخيرة أمام البيرو طمح البعض في أن يستمر تحسن المستوى الفني والجماعي للاعبين للوصول للدور النهائي.
مباراة البرازيل وباراجواي
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم بتوقيت المملكة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت Max 3HD بتعليق من علي محمد علي، وأعلن المدير الفني للبرازيل أن لاعبه فرناندينيو لن يكون متاحا في هذه المواجهة ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في اللقاء القادم في حالة التأهل.
البرازيل وباراجواي
وتحدث عدد من لاعبي المنتخب البرازيلي عن اللقاء وعن الفريق الخصم حيث تحفظ قائد الفريق داني ألفيس من النغمة السائدة بقوة المستوى بعد الفوز الساحق على بيرو في ختام جولة المجموعات بينما يرى ايفرتون الجناح المتألق في البطولة أن منتخب باراجواي يظل خطيرا بالرغم من تأهله بنقتطين فقط.
نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي
وكانت البرازيل قد حلت في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعتها من فوز على بوليفيا وتعادل أمام فنويلا في مباراة شهدت الغاء هدفين للسامبا من الفار وفوز على بيرو
تم الاعلان عن التشكيل الرسمس للبرازيل والذي جاء كالتالي: أليسون بيكر – ماركينيوس – تياجو سيلفا – دانييل الفيس و فيليبي لويس – أرتور ميلو – آلان – فيليبي كوتينيو – ايفرتون – روبرتو فيرمينو – جابرييل جيسوس.
لاعبو الفريقين يدخلون لغرف خلع الملابس بعد وصولهم للملعب بفترة وجيزة والجماهير الآن تبدأ في التوافد على أماكنها المخصصة في المدرجات في سهرة كروية شيقة، هل يستطيع خط الهجوم البرايلي الحسم مبكرا؟
- بداية اللقاء الآن: الدقيقة 2 تصويبة على مرمى أليسون ولكن الكرة تمر سهلة بعد اصطدامها بالمدافع والكرة تعود للهجوم البرازيلي سريعا وتصويبات متعددة في دقيقتين
- الدقيقة 30: التعادل السلبي يسطر على المباراة وباراجواي يعتمد على الهجمة المرتدة والبرازيل تحاول على اختراق الدفاعي
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
- بداية الشوط الثاني الآن
- الدقيقة 60: الحكم يحتسب ركلة جزاء للبرازيل ويعود للفار ويحتسبها خطأ على حدود منطقة الجزاء وطرد لمدافع باراجواي
- الدقيقة 85: الحكم يعود لتقنية الفار ويمنح آرتر ميلو انذار وفرص متعددة وأهداف ضائعة بالجملة من البرازيل
- نهاية الشوط الثاني بفرصة كبيرة لويليان ترد من القائم والآن موعدنا مع ركلات الترجيح
- فوز البرازيل بركلات الترجيح وصعودها للمربع الذهبي