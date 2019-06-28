بركلات الترجيح .. نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم الجمعة في دور الثمانية تعرف على المتأهل

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي وملخص كتابي للقاء، تتجه أنظار متابعي الكرة العالمية لاسيما بطولة كوبا أمريكا 2019 نحو ملعب غريميو أرينا حيث أولى لقاءات دور ربع النهائي بين منتخبي البرازيل وباراجواي ذلك اللقاء المثير الذي سينتظر الفائز منه من سينهي مباراة الأرجنتين وفنزويلا التي ستلعب مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة البرازيل وباراجواي
وتحدث المدير الفني للمنتخب الباراجواي إدواردو بيريزو أنه سعيد بالوصول لهذا الدور والتأهل من مجموعته التي اعتبرها هى الأصعب وأكد على استحقاقهم هذا الصعود بالرغم من عدم فوزهم في أي لقاء فقط تعادلين وكان صعودهم بفضل التعادل بين الاكوادور واليابان في المجموعة الثالثة.
البرازيل وباراجواي اليوم
وتحدث على الجانب الآخر تيتي مدرب البرازيل على أن مواجهة الباراغواي تتطلب تركيز بقدر كبير لأنها ليست سهلة وهو ما بسببه طالب لاعبيه بضرور التحلي بعاملي التركيز والنضوج في عدم استعجال التهديف في هذه المباراة الاقصائية التي توقع في أن تكون متكافئة على أرض الملعب.
نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي
ومن المحتمل بشكل كبير أن يعتمد مدرب منتخب باراغواي على المرتدات السريعة في هذا اللقاء واستغلال الضغط الجماهيري على لاعبي البرازيل المُطالبين بالتسجيل مبكرا
أعلن تيتي تشكيلته الأساسية لمواجهة اليوم وكان التركيز فيها هجوميا حيث جائت تضم: أليسون بيكر في حراسة المرمى وأمامه ماركينيوس، تياجو سيلفا، الفيس و فيليبي لويس وفي وسط الميدان أرثور، آلان، كوتينيو وثلاثي الهجوم ايفرتون، فيرمينو و جيسوس.
نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي ملخص كتابي:
- دخول اللاعبين الآن مع النشيد الوطني للمنتخبين لبداية أحداث الشوط الأول
- الدقيقة 5: تصويبة قوية على مرمى باراجواي ولكن الحارس يتصدى بسهولة
- الدقيقة 8: ضغط من البرازيل ولكن الحكم يحتسب خطأ لصالح مدافع منتهب باراغواي
- الدقيقة 25: التعادل السلبي يستمر الآن بين الفريقي وكرة خطيرة بين فيرمينو وخيسوس ولكن تمر بسلام على مرمى الباراجواني
- الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين وقت بدلا من الضائع ونهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بعد فرصة خطيرة لمنتخب السامبا
- الدقيقة 60: الحكم يحتسب ركلة جزاء للبرازيل ويعود لتقنية الفار ويحتسبها خطأ من على حدود منطقة الجزاء وطرد للمدافع وتسديدة ألفيش بجوار القائم
- الدقيقة 90: القائم يمنع ويليان من اضافة الهدف الأول وهدف الصعود و4 دقائق وقت بدل من الضائع
- نهاية الوقت الأصلي للمباراة والفريقين سيخوضون ركلات الترجيح
- البرازيل تفوز وتتأهل بركلات الترجيح التي كانت آخرها ركلة الجزاء التي سددها خيسوس