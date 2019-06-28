نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019

تنطلق اليوم مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا بين البرازيل وباراجواي، وقد تأهلت البرازيل كأول للمجموعة الأولى وباراجواي كثالث للمجموعة الثانية، وقد حصلت البرازيل على سبعة نقاط وباراجواي حصلت على نقطتين بفارق نقطة واحدة عن قطر التي جاءت في المركز الأخير من المجموعة الثانية.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي

تنطلق المباراة الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتُنقل عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق رائع من المصري علي محمد علي المعلق لدى شبكة قنوات بي إن سبورت.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي

ويغيب عن مباراة اليوم ريتشارليسون لاعب البرازيل بعد إصابته بالتهاب في الغدة النكافية ومن المُرجح أن يغيب حتى انتهاء البطولة، وكا أكد تيتي مدرب البرازيل أن المباراة يجب أن تحظى بتركيز عالي خاصة وأنها مباراة إقصائية، كما أنه طالب لاعبيه بالنضوج إذا عجزوا عن إحراز أهداف في الدقائق الأولى من المباراة كون المباراة 90 دقيقة.

الدقيقة 12: هجمة لصالح البرازيل مقطوعة وترتد لصالح باراجواي ولكن الدفاع يتدخل ويستخلص الكرة.

الدقيقة 29: تصويبة على مرمى أليسون ولكن تصدي رائع والكرة تتحول لركلة جانبية.

الدقيقة 70: الباراجواي تُهدر فرصة الهدف الأول في المباراة

نهاية الشوطين بالتعادل السلبي واللجوء لركلات الترجيح

فوز البرازيل بضربات الجزاء على باراجواي وتأهلها للدور نصف النهائي.