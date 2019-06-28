بالصور.. نجوم الرياضة والسياسة والفن في عزاء والد أحمد حسام ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- كريم احمد:
أقيم عزاء حسام وصفي، والد أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، مساء الخميس.
وحضر عدد من نجوم الكرة عماد متعب، وحسام غالي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومؤمن زكريا، وأحمد حسن، وعبدالواحد السيد، وأحمد فتحي، وإيهاب جلال، ومحمود أبو رجيلة، بالإضافة لسيف زاهر عضو اتحاد الكرة، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك.
كما حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسابق حسني مبارك، وعدد من الفنانين أبرزهم عمرو سعد، وأحمد صلاح حسني.
جدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو لعب لاندية أياكس الهولندي، ومارسيليا الفرنسي، وروما الإيطالي، وتوتنهام وميدلسبره، وويجان الإنجليزين.
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