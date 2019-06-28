تعرف على دور أجيري في عودة عمرو وردة لصفوف منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن دور المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، في عودة عمرو وردة لاعب الفراعنة، لصفوف الفريق القومي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال المصدر، إن أجيري تحدث مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال اجتماع محمد صلاح وأحمد المحمدي لاعبي المنتخب مع الأخير لإعادة وردة،

وقال له: "وردة من أكثر اللاعبين الملتزمين في المعسكر، ولم يصدر منه أي تجاوز، وأحتاج لجهوده مع الفريق، لكن في النهاية أنتم الاتحاد المسئول في المنتخب وإذا اتخذتم قرارًا باستبعاده فأنا أحترم القرار".