اونلاين | كورة ستار Cuba brazil مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر kora online يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة رابط البرازيل

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البث المباشر لمباراة منتخب البرازيل، مع منافسه منتخب باراجواي اليوم الجمعة 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، يلا شوت، كورة أون لاين Kora online، يلا تابع المباراة كاملة لايف عبر البث الم

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كورة لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب باراجواي في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، kora Live بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sports، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب باراجواي في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD، كول كورة عبر الأسطورة المباراة كاملة Yala shoot، kora Live.

كورة أون لاين، واستقر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن التشكيلة الأساسية والتي سيخوض بها مباراته أمام منتخب باراجواي في كوبا أمريكا، كورة لايف، يلا كورة.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : دانيل الفيس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيلبي لويس.

خط الوسط : كاسيميرو - أرثور - كوتينهو - ايفرتون.

خط الهجوم : جيسوس - فيرمينيو.

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