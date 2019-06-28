شكرا لقرائتكم خبر عن البريدي لـ«الخليج 365»: الانتخابات لم تخدمنا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة)أكد عضو مجلس إدارة نادي الرائد المشرف العام على الفئات السنية السابق عبدالله البريدي لـ«الخليج 365»، أنه يُحسب للنادي تقدمه بـ3 مرشحين للفوز بكرسي الرئاسة، لافتا إلى أنه النادي الوحيد الذي تقدم له هذا العدد، في سابقة تعد هي الأولى في تاريخ النادي العريق، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1374هـ؛ ما يدل على أن بيئة الرائد جاذبة والجميع يتسابق لخدمته.
وقال: «تقدمنا بملف ترشحنا برئاسة العميد يوسف التويجري، ونائبه خالد السيف، رغبة منا في خدمة النادي، لكننا لم نوفق؛ بسبب نظام الانتخابات الذي لم يخدمنا بالشكل المطلوب».
وبارك البريدي لإدارة النادي برئاسة فهد المطوع الفوز في الانتخابات برئاسة النادي لمدة 4 سنوات قادمة.
وتمنى التوفيق للإدارة المنتخبة لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الرائدية في الموسم الرياضي القادم.
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