شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الهلالية تغادر للنمسا الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يبدأ لاعبو الهلال مساء اليوم (الجمعة)، ‏التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، بقيادة محمد الشلهوب، بعد أن تمتعوا بإجازاتهم السنوية، التي استمرت نحو 35 يوما.

وستبدأ أيام «السبت، والأحد، والإثنين» القادمة الفحوصات الطبية، فيما ستغادر البعثة الهلالية إلى النمسا عبر طائرة خاصة، لإقامة المعسكر الخارجي، الذي ينطلق (الثلاثاء) 2 يوليو القادم، وتتخلله 4 مباريات ودية، على أن تكون نهاية المعسكر (الثلاثاء) 23 يوليو 2019.

يذكر أن الفريق الهلالي ينتظره استحقاق آسيوي في دور الـ16 ضمن البطولة الآسيوية، إذ إن الهلال سيلاقي الأهلي في جدة ذهابا على ملعب الجوهرة، في 6 أغسطس القادم، وإيابا بالرياض 13 من الشهر نفسه، على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود. وتعمل الإدارة الهلالية جاهدة هذه الأيام لإعلان التعاقد مع الجهاز الفني، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة؛ ليبدأ عمله الرسمي، مع الفريق مع بداية انطلاقة المعسكر الخارجي.