شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاف» ترعى «النهضة».. و«الغربي» مدرب للقدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

استكملت إدارة نادي النهضة إجراءات تعاقدها مع المدرب التونسي عفوان الغربي؛ ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان ، للموسم القادم.

‏من جهة أخرى، وقعت إدارة نادي النهضة عقد الرعاية الأول لفريق كرة القدم مع شركة «قطاف» للمياه، بحضور رئيس النادي المهندس لطفي الدوسري، ورئيس مجلس إدارة «قطاف» محمد القحطاني، وستكون مدة العقد موسما واحدا، وسيكون وضع الشعار على الكتف.

وأكد المهندس الدوسري أن هذه الرعاية ستتبعها رعايات أخرى، مقدماً شكره لأمين عام النادي وائل القو.

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وقال القحطاني: «الجو العام في نادي النهضة ساعد على التوقيع مع النادي، وهذه الرعاية ستكون بداية لرعايات أخرى».

يذكر أن المدرب عفوان الغربي يملك سيرة ذاتية مميزة، إذ صعد مع فريق أولمبيك مدنيين إلى الدوري الممتاز لأول مرة قبل 3 مواسم، وثبت الفريق في الدوري.

ويعتبر الكابتن عفوان لاعبا سابقا مميزا وأحد نجوم نادي النجم الساحلي، وحقق معهم بطولة أفريقيا 2007، والكونفدرالية الأفريقية 2008، والسوبر الأفريقي 2008، وكان صاحب الهدف الأول للنجم الساحلي أمام الأهلي المصري في نهائي أفريقيا.