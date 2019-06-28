شكرا لقرائتكم خبر عن «العنابي اللاتيني» يرفع شارة التحدي أمام «التانغو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يواجه منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي ، نظيره الفنزويلي في ثاني لقاءات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا مساء اليوم (الجمعة)، على ملعب الماراكانا.

ومن المتوقع ألا يلتزم المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، خلال المباراة رقم 13 له مع الـ«بيسيليستي»، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، أمام فنزويلا، بالتشكيل الأساسي نفسه، إذا قرر في النهاية إشراك خيرمان بيزيلا وماركوس أكونيا أساسيين.

وفي حالة تأكد ذلك، بعد ثاني مران للفريق في ريو دي جانيرو، سيشهد القوام الرئيسي للمنتخب تغييرين؛ أحدهما في الدفاع والآخر في وسط الملعب، مقارنة بالمجموعة التي خاضت آخر جولات المجموعة الثانية وفازت على قطر 2/0 لتحسم التأهل إلى ربع النهائي.

وحصل قلب دفاع فيورنتينا الإيطالي خيرمان بيزيلا على مركز رينزو سارابيا الذي تعرض لإصابة قوية. أما ماركوس أكونيا لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فقد بدا أنه البديل الأمثل لجيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني. لكن هذين التغييرين سيجبران سكالوني على إجراء تعديلات في خط الدفاع، بداية من وجود لاعبين مثل الظهير الأيمن خوان فويث الذي يقوم بهذا الدور مع فريقه توتنهام الإنجليزي.

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من جانبهم، رفع لاعبو فنزويلا التحدي أمام التانغو، إذ أكد جيفرسون سافارينو لاعب منتخب فنزويلا أن الأرجنتين ليس منتخبا منيعا أمام فريقه في كوبا أمريكا، وأن لاعبي «العنابي اللاتيني» واثقون من قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الفريقين في ربع النهائي.

وقال سافارينو في تصريحات أدلى بها قبل مران منتخب فنزويلا في ريو دي جانيرو استعدادا للمواجهة: «بالطبع يمكن إنزال الهزيمة بالأرجنتين، أعتقد أنه لا وجود للمستحيل، وأشعر بالهدوء وكذلك الفريق حيال لقاء ربع النهائي، وسنقاتل حتى آخر دقيقة».

وذكر اللاعب أن المنتخب الفنزويلي سقط 1/4 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا المئوية بالولايات المتحدة، وأن سجل المواجهات بين الفريقين يصب في صالح الأرجنتين، لكن العنابي اللاتيني فاز أيضا في آخر مباراة ودية بين المنتخبين.

وكانت فنزويلا قد تغلبت وبنتيجة 3/1 على الأرجنتين في مارس الماضي أثناء المباراة التي جمعت الفريقين في مدريد، التي كانت الظهور الأول لليونيل ميسي بعد عودته إلى الـ«بيسيليستي»، منذ الخروج من مونديال روسيا 2018.