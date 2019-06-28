شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يطلب آدم وإميليانو ولاعبا آسيويا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد مساء أمس مخالصة مالية مع اللاعب أحمد عسيري لتنهي بذلك علاقته مع النادي نهائيا، من جهة ثانية، تسعى الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لحسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية في غضون الأيام القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول وفق الاحتياجات الفنية التي حددها المدرب سييرا لإدارة النادي، من أجل تجهيز الفريق الاتحادي للمنافسة على الاستحقاقات المحلية والعربية والآسيوية التي يشارك بها العميد في الموسم الرياضي الجديد.

هذا وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الإدارة الاتحادية ستعلن عن إتمام صفقة لاعب المواليد المهاجم عبدالفتاح آدم، بعد التوصل لاتفاق مع نظيرتها في التعاون حيال إتمام الصفقة المرتقبة.

وكشفت المصادر نفسها أن إدارة العميد وضعت في أجندتها ثلاثة لاعبين محليين مميزين من أجل استقطابهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والمفاوضات بدأت مع أنديتهم من أجل تمام الصفقات التي جاءت بالتنسيق مع المدرب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخماسي غروهي، وداكوستا، وفيلانويفا، ورومارينهو، وبريجوفيتش، مستمرون مع الفريق الاتحادي وفق قرار سييرا، وسيتم التعاقد مع اللاعبين الأرجنتيني إميليانو فيتشيو، وآخر آسيوي يجري التفاوض معه بتوصية من المدرب الذي طلب من الإدارة الاتحادية إتمام التعاقد معهما، وإغلاق ملف اللاعبين الأجانب، وعدم حاجته لخدمات الخماسي جورمان، وجوناس، وسانوجو، ورودريغيز وكريم الأحمدي، وسيتم التفاوض معهم على إعارتهم أو بيع عقودهم الاحترافية أو عمل مخالصات نهائية مع النادي.