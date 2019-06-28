شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. كرسي العالمي بين «نصر» و«الأطرم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

بعد ثلاث فترات أغلقت لجنة الانتخابات باب الترشح لرئاسة نادي النصر، بتقديم المرشحين صالح الأطرم ونصر بن عبدالله النصر، إذ تواجد في مقر النادي الأمير جلوي بن سعود، بصحبة المرشح لرئاسة النادي صالح الأطرم، ونائبه عبدالعزيز العويسي، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة هم: محمد الخريجي، ومحمد المساعد، وأمين المجلس إبراهيم الحسينان، حيث سدد الجميع رسوم العضوية وسلموا أوراقهم للجنة، كما قدم نصر بن عبدالله النصر ملفه الانتخابي للجنة، تمهيداً لترشحه لكرسي الرئاسة، ويضم مجلس إدارته سعد علي عبدالله نائباً، وعضوية كل من ضيف الله ذعار العتيبي، وفايز عايض العنزي، ومنير بن خليل بن حجيج، وناصر بن نايف الجنيدي، وبهذا تنفس النصراويون الصعداء بعد العزوف الذي شهده النادي طوال الفترة الماضية، متأملين أن يحافظ «نصر» و«الأطرم» على مكتسبات النادي وإضافة إنجازات جديدة للنصر.

وستباشر لجنة الانتخابات إجراءات فحص وإعلان قوائم المترشحين لمدة 72 ساعة ابتداءً من اليوم (الجمعة)، وخصص يوم الاثنين القادم للطعون على القوائم، على أن يتم النظر فيها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وبعدها بيوم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، على أن تعقد الجمعيات العمومية للنادي السبت الموافق 3 ذي القعدة.