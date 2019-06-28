شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون استثمارات الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

في خطوة لرفع مداخيل نادي الهلال والاكتفاء ذاتياً لتغطية احتياجاته المالية بعيداً عن دعم هيئة الرياضة ، وقَّع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عقد شراكة رعاية مع شركة «إعمار» العقارية لمدة 5 أعوام، ووقع العقد عن «إعمار» رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار أمس في الرياض، وتقرر أن يكون شعار «إعمار» على قمصان اللاعبين بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020، وسيتقاضى الهلال بموجب العقد ما يقارب الـ 65 مليوناً في الموسم، وبذلك يكسر «الزعيم» حاجز الـ 100 مليون من عقود الرعاية التي أبرمها حتى الآن، وعبر رئيس الهلال فهد بن نافل عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، وقال: «أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع «إعمار» إحدى كبريات الشركات في الشرق الأوسط، وأود بهذه المناسبة أن أقدم لهم جزيل الشكر على احترافيتهم العالية، واختيارهم نادي الهلال ليكون «الشريك الاستراتيجي» للشركة»، مثمناً الجهود التي بذلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سلطان بن سعيد في سبيل إتمام هذه الشراكة.

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة «إعمار» محمد العبار توقيع الشراكة مع نادي الهلال بالخطوة المتميزة لـ«إعمار» في إطار سعيها إلى التوسع في العديد من المجالات والأسواق، وأضاف: «جاءت شراكتنا مع نادي الهلال، أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، امتداداً لحرصنا الكبير على المضي قدماً نحو آفاق استثمارية أوسع».

وذكر العبار أن اختيارهم لنادي الهلال «أتى بعد دراسة مستفيضة للمجال الرياضي في الشرق الأوسط، حيث كان لتميز الهلال وشعبيته الواسعة وإنجازاته المستمرة دور رئيس في توقيع هذه الشراكة، بما يتوافق مع أهداف الشركة التي تتطلع إلى التقدم نحو مراحل جديدة، ومواصلة تحقيق الإنجازات في شتى المجالات».