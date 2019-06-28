شكرا لقرائتكم خبر عن «ملف الصانع» يشغل بال الأهلاويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها المقربة من البيت الأهلاوي أن ملف صانع الألعاب يتصدر قائمة الملفات المهمة والمطروحة أمام النادي، إذ تسعى إدارة النادي لإنهاء هذا الملف وإمكانية تسجيله في القائمة الآسيوية بطلب من المدرب الكرواتي برانكو، الذي حرص على ضرورة تواجد صانع ألعاب في قائمة الفريق الآسيوية، التي سيدخل بها في دور الـ16 أمام الهلال.

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي وبدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل لديها عدد من الملفات المطروحة، إذ تمتلك سيرة ذاتية ممتازة من شأنها إحداث الفرق في تشكيلة الفريق، يتصدرها الأرجنتيني لوسيانو أكوستا، والأورغوياني لوديرو، والبرازيلي ريبيرو، وعدد من الملفات الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تواصل أيضاً بحثها عن لاعب خط وسط «محور متقدم»، وذلك بطلب من المدرب برانكو أيضاً، الذي فضّل إحضار محور متقدم إلى جانب البرازيلي سوزا، وذلك لتدعيم وسط الفريق.

كما علمت "الخليج 365" من مصادرها أن ورقة اعتماد تسببت في تأخير إتمام انتقال المدافع محمد الخبراني من القادسية إلى النادي الأهلي، إذ انتظرت إدارة القادسية وصول ورقة الاعتماد من الهيئة العامة للرياضة لتمنح الضوء الأخضر للاعب من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقد انتقاله للأهلي في صفقة بلغت حوالى 12 مليونا لمدة أربعة أعوام، نصيب القادسية منها 6 ملايين، بينما سيتقاضى اللاعب السقف الأعلى، مليوناً ونصف المليون ريال للموسم الواحد.

Advertisements

ومن المنتظر أن تتم صفقة الانتقال مساء اليوم فور وصول ورقة الاعتماد مباشرة، وسينخرط اللاعب في تدريبات الفريق التي ستنطلق هنا في جدة ضمن مرحلة إعداد الفريق للموسم المقبل. من جهة ثانية، وبدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل أعلنت إدارة النادي تعاقدها مع اللاعب يزيد البكر قادماً من صفوف فريق الفيصلي بعقد يمتد لأربعة أعوام بقيمة بلغت 12 مليون ريال، حصة الفيصلي منها 6 ملايين، بينما سيحصل اللاعب على مليون ونصف المليون عن كل سنة يقضيها مع الأهلي، وكان اللاعب قد وقَّع العقد مساء أمس بالنادي بحضور رئيس النادي أحمد الصائغ والمشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة.

وكان اللاعب قد أعرب عن سعادته وامتنانه بانضمامه للنادي الأهلي، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة النادي والجماهير الخضراء على ثقتهم به، سائلاً العلي القدير التوفيق معهم لتحقيق ما يصبو إليه عشاق النادي.

من جهته، وصل مدرب الفريق الكرواتي الأول برانكو إيفانكوفيتش فجر أمس قبل أن يتواجد بمقر النادي الأهلي مساءً، وكان في استقباله المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، والمدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضة، ومدير الفريق الكابتن ماجد الطويرقي، حيث قام المدرب بجولة على منشآت ومرافق النادي.