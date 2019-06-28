شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يحسم ملف الصفقات الجديدة مع مختار مختار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى اجتماعاً مع مختار مختار المدير الفنى للفريق اليوم الجمعة لإبلاغه بأخر تطورات ملف الصفقات استعداداً للموسم الجديد . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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