شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لـCAN 2019 تلعن إزالة جميع لافتات البطولة غير التابعة لها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 إزالة عدة لافتات خاصة بالبطولة المقامة حاليا في مصر لانها لا تمت للجنة بصلة وتضمنت أخطاء جسيمة حيث رسم عليها خريطة لدول قارة إفريقيا بدون أعلامـ ومنها دول الشمال الشقيقة.

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وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها لكل الأشقاء في شمال إفريقيا ورموزها الوطنية، وأنها قامت بإزالة تلك اللافتات.

وشددت اللجنة على أن تلك اللافتات لا تمت للبطولة بأي صلة وأنها وضعت بمطار القاهرة دون عرضها على اللجنة للتدقيق والموافقة عليها.