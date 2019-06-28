شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقبل اعتذار عمرو وردة ويخطر أجيرى بعودته للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقبل اتحاد الكرة الاعتذار الذى تقدم به عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطنى، عقب واقعة الفيديو الذي تسبب في استبعاده من المعسكر قبل مواجهة الكونغو الأخيرة.

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قال مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه تم إخطار أجيرى، المدير الفني للمنتخب، بقرار قبول الاعتذار وعودة اللاعب للمنتخب بعد قرار الاستبعاد .

وتابع المصدر أن القرار الرسمي سيتم إعلانه اليوم، الجمعة بعد مشاورات تتم حاليا بين أعضاء الجبلاية حول طريقة إعلان القرار .