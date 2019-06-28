شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقبل اعتذار عمرو وردة ويخطر أجيرى بعودته للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تقبل اتحاد الكرة الاعتذار الذى تقدم به عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطنى، عقب واقعة الفيديو الذي تسبب في استبعاده من المعسكر قبل مواجهة الكونغو الأخيرة.
قال مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه تم إخطار أجيرى، المدير الفني للمنتخب، بقرار قبول الاعتذار وعودة اللاعب للمنتخب بعد قرار الاستبعاد .
وتابع المصدر أن القرار الرسمي سيتم إعلانه اليوم، الجمعة بعد مشاورات تتم حاليا بين أعضاء الجبلاية حول طريقة إعلان القرار .
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقبل اعتذار عمرو وردة ويخطر أجيرى بعودته للمنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.