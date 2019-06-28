كوبا أمريكا 2019 ... بث مباشر لمبارة البرازيل و باراجواي في ربع النهائي

رضا علي يلتقى منتخب البرازيل و باراجواي فى تمام الساعة الثانية والنصف صباح الجمعة على ملعب جريميو أرينا، في إطار ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو. تشكيلة البرازيل : أليسون - ألفيس - فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيليب كوتينيو - آلان - آرثر - فيرمينو - إيفرتون - جيسوس. Advertisements تشكيلة باراجواي : روبرتو فيرنانديز - إيفان بيريز - جوستافو جوميز - بالبوينا - جونيور ألونسو - سانتياجو أرزامينديا - أورتيز - ألميرون - ريتشارد سانشيز - هيرنان بيريز - ديرليس جونزاليز.

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