beIN SPORTS بث مباشر tv brazil لايف مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي kooora goal بث مباشر مباراة...

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يقدم موقع عرب نيوز خدمة مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث اليوم الخميس 27-6-2019 في كوبا امريكا 2019، وسوف يتم إضافة أهداف وملخص مباراة البرازيل وباراجواي لايف شاشة كاملة يوتيوب فور انتهاء اللقاء فتابعونا.

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بداية المباراة البرازيل ٠ – ٠ الباراغواي

الدقيقة 5 ايفرتون سواريس وكرة قوية من مسافة بعيدة ولكنها تقع بين يدي الحارس بسهولة

بث مباشر البرازيل الان الدقيقة 15 والنتيجه سلبيه بين المنتخبين

الدقيقة 21 تمريرات قصيرة بين لاعبي البرازيل للدخول في خط دفاع باراجواي .

آخر مباراة جمعت بين البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا في 27 يونيو عام 2015 في دور ربع النهائي ، وتأهلت حينها باراجواي بركلات الترجيح.

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