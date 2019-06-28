مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اليوم الجمعة بتاريخ 28-06-2019 كورة لايف...

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت حصري، في لقاء من طراز خاص ينتظرة عشاق المنتخب التونسي “نسور قرطاج” امام المنتخب المالي بعد السقوط في فخ التعادل في المبارة الافتتاحية امام المنتخب الانجولي في اطار منافسات الجولة الاولي عن المجموعة الخامسة في ملعب “السويس”، حيث يسعي المنتخب التونسي بتحقيق الفوز علي المنتخب المالي التي ستقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا علي استاد “السويس”.

مباراة تونس ومالي

فسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثا عن الفوز ليضمن التاهل مبكرا الي الدور المقبل قبل انلاق الجولة الثالثة ممنين النفس بتحقيق الفوز وبذل اقصي الجهد لاسترجاع الذكريات، بينما يدخل نظيرة النتخب المالي بارتياحية بعد ان حقق فوز غالي وثمين جدا باكبر نتيجة حتي الان في البطولة وهي اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي المنتخب الموريتاني وبهذا يتصدر المنتخب المالي المجموعة امام تونس وانغولا، وفي تصريح خاص من قبل المدرب المالي ان مبارة تونس ستكون مبارة صعبة وهامة وطموحنا الصعود للادوار الاقصائية.

وفي تصريح خاص ايضا من قبل المدرب التونسي يان مبارة المنتخب المالي والمتصدر حاليا ستكون مبارة هامة جدا لنا وسنسعي جيدا لتحقيق الفوز، وايضا من احدي تصريحات “الان جريس” الفرنسي المدير الفني لمنتخب تونس بانة يجب استرجاء الاداء القوي الذي اعتداد المنتخب التونسي الظهور علية خلال مواجهات الاعداد امام كرواتيا والعراق والاداء القوي.

مشاهدة مباراة تونس ومالي