مشاهدة مباراة المغرب وساحل العاج بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اليوم الجمعة بتاريخ 28-06-2019...

مشاهدة مباراة المغرب وساحل العاج بث مباشر كورة لايف اون لاين، “مجموعة الموت” في لقب اطلقة عشاق ومحبي كرة القدم ليست في مصر فقط بل في الوطن العربي علي المجموعة الرابعة والتي تشمل منتخب جنوب افريقيا ومنتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج ومنتخب ناميبيا، وذلك لحدة المجموعة والتنافس القوي بين تلك المنتخبات، حيث يفتح استاد ” السلام” ابوابة لمبارة قوية جدا تجمع بين النتخبين المغربي ونظيرة ساحل العاج في تمام الساعة السابعة مساء في مبارة ينتظرها الجميع نظرا لحديتها.

مباراة المغرب وساحل العاج

حيث يدخل المنتخب المغربي مبارة امام نظيرة ساحل العاج بعدما تفوق في المبارة الاولي امام ناميبيا بهدف دون رد في مبارة قوية جدا، وفي الجانب الاخر حقق منتخب ساحل العاج فوزا ثمينا علي المنتخب الجنوب افريقيا بهدف ايضا دون مقابل ليتصدرا منتخب المغرب وساحل العاج المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهم.

بينما يبقي منتخبي “جنوب افريقيا، وناميبيا” في المركز الثالث والرابع،وفي تصريح خاص من قبل المدير الفني لمنتخب “اسود الاطلس” بان مبارة ساحل العاج ستكون مبارة قوية وذو ندية عالية ويجب الفوز بهذة المبارة لضمان الصعود للمرحلة القادمة، بينما منتخب “الافيال” كما يلقبونة عشاق ومحبي منتخب ساحل العاج يدخل تلك المبارة ساعيا للفوز لضمان التاهل ايضا للمرحلة القادمة، وبذلك ننتظر مبارة هامة وقوية وتعتبر من ضمن اقوي المباريات في تلك البطولة.

مشاهدة مباراة المغرب وساحل العاج