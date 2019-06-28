مساعد أجيري: سنقاتل من أجل الفوز بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد تيتو جارسيا المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر أنه وزملائه واللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.
جارسيا قال في تصريحات لقناة "أون سبورت" عن مسيرة فريقه:"نعرف أننا لم نلعب بشكل جيد حتى الآن، لكن حصد 6 نقاط والتأهل إلى الدور الثاني هو أهم شيء، لم نصل إلى أفضل مستوى لنا بعد".
وفازت مصر بهدف نظيف على زيمبابوي في لقاء الافتتاح، ثم بثنائية نظيفة على الكونغو، لتتأهل إلى ثمن النهائي قبل مواجهة أوغندا في ختام مباريات المجموعة.
وأضاف جارسيا:"نحتاج لمواجهة أوغندا بعناصر جديدة لتجنب إرهاق بعض اللاعبين، وأيضاً لتجهيز كل الفريق للمباريات الإقصائية".
وتابع تيتو:"حالتنا البدنية ليست في أفضل حال، في الشوط الثاني تقل قدرتنا على الركض ونفقد سيطرتنا على الكرة، ولا نكون قادرين على الاستحواذ، لكننا سنصل إلى مستوى بدني أفضل في المباريات المقبلة".
وأنهى جارسيا:"علينا أن نفكر بإيجابية حتى لو لم نكن في أفضل مستوى لنا، الفوز باللقب هدفنا الذي سنقاتل لأجله، وإذا لم أكن هنا من أجل الفوز بالبطولة فلا يجب أن أستمر هنا".
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