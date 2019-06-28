تصريحات اليوم.. دراجي يرشح مصر.. وتريكة يختار أفضل منتخب عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 27 يونيو.

مدرب تونس: لدينا مباراة مصيرية ضد مالي.. و"توقيت" اللقاء سيضعنا أمام مشكلة

أكد الفرنسي الآن جريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الانتقادات التي يتعرض لها ما هي إلا جزء من عمله، لافتًا إلى أن التاهل غلى دور الـ16 هو الأهم في الوقت الحالي.

ضيوف: لاعب واحد أحق بالمشاهدة من مانى وصلاح

صرح حاجي ضيوف لاعب المنتخب السنغالي السابق، بأن الصراع بين ساديو مانى ومحمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا سيحسم خلال بطولة أمم إفريقيا، وطلب من الجماهير المصرية التوجه إلى المباريات لمنح الحماس للاعبين.

دراجي لمصراوي: مصر المرشح الأول للتتويج بكأس الأمم

يرى المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أن مصر هي المرشح الأول والثاني والثالث للتتويج بكأس الأمم الأفريقية؛ حيث تُقام على أرضها وسط جماهيرها ومن ثم يأتي بعدها منتخب المغرب"فهو جيد على الورق".

أبو تريكة: الجزائر أفضل منتخب عربي.. واستبعاد لاعب لأسباب أخلاقية أفاد الفريق

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صرح محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق، بأن المنتخب الجزائري هو أفضل فريق عربي في أمم إفريقيا حتى الآن، وأبدى اعجابه بقرار جمال بلماضي المدير الفني للفريق بعد استبعاده لأحد اللاعبين لأسباب أخلاقية قبل انطلاق أمم إفريقيا.

مدافع الجزائر يتحدث لـ"الخليج 365" عن إيقاف ماني والتتويج وتراجع الشوط الثاني

أكد رامي عربي مدافع المنتخب الجزائري، أن فريقه استطاع إيقاف خطورة الهجوم السنغالي بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

محرز لـ"الخليج 365": شكرا للمصريين.. ولم ننتصر في النهائي

وجه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري الشكر إلى جماهير بلده، والجمهور المصري بعد الفوز على السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، موضحًا أن فريقه عليه أن يستمر في العمل كون فوز اليوم ليس مباراة نهائية.

سفيان فيغولي لـ"الخليج 365": قاتلنا بروح الجزائر.. وشكرًا للجماهير

صرح سفيان فيغولي لاعب المنتخب الجزائري بأن الفريق قاتل بروح الجزائر في المباراة التي فاز خلالها على السنغال، وشكر الجماهير التي حضرت من أجل دعمهم خلال بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ناجي يختار أبرز حارس بكأس الأمم.. وتشابه المنتخب مع المغرب والسنغال

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن أداء مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، جاء أفضل من المباراة الأولى أمام زيمبابوي.