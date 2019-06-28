النشرة الرياضية.. العفو عن وردة.. وحقيقة توقيع كهربا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الخميس 27 يونيو.

لاعب الأهلي يكشف لمصراوي موقفه من العودة بعد إعارته للجونة

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسئولي الكرة بالقلعة الحمراء بشأن عودته مجددًا للفريق في الموسم الجديد.

ليفربول يتفوق على بايرن وأياكس ويضم موهبة هولندا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرج لاعب نادي زفوله الهولندي.

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مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. حقيقة توقيع كهربا للأهلي وأزمته في الزمالك

صرح مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك، بأن اللاعب لم يوقع على أي عقود مع الأهلي، موضحًا أن انقطاعه عن مران فريقه لا يعني الرحيل.

لاعب برشلونة يصل مصر ويعلن دعمه لثلاثة منتخبات في أمم إفريقيا

أعلن عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا، عن دعمه لثلاث منتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وهي الجزائر، السنغال، وموريتانيا.

مصدر: جهاز المنتخب يتراجع عن موقفه ويقرر استمرار عمرو وردة

أكد مصدر أن الجهاز الفني للمنتخب، قرر التراجع عن موقفه بشأن استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية.