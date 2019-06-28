ملخص اليوم بكأس الأمم.. ثالث المتأهلين لثمن النهائي وأول المودعين.. وفوز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أسدل الستار على يوم جديد من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأقيم يوم الخميس 27 يونيو 3 مواجهات، بين مدغشقر وبوروندي، ثم قمة السنغال والجزائر، وكينيا وتنزانيا.

مدغشقر وبوروندي

حقق منتخب مدغشقر أول فوز له بتاريخ كأس العالم في أول مشاركة له، بنتيجة (1-0) ليرفع رصيده لـ4 نقاط، خلف المنتخب النيجيري متصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ليقترب من الوصول لدور الـ16

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الجزائر والسنغال

فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف على نظيره السنغالي، ليضمن الصعود رسميا كأول المجموعة بـ6 نقاط، وتوقف رصيد أسود التيرانجا عند 3 نقاط.

كينيا وتنزانيا

تمسك المنتخب الكيني بأمل المنافسة والبقاء بالبطولة بعدما حصد أول 3 نقاط له بالبطولة بالفوز (3-2) ليودع المنتخب التنزاني البطولة رسميا بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.