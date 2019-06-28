محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أسدل الستار على يوم جديد من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
وأقيم يوم الخميس 27 يونيو 3 مواجهات، بين مدغشقر وبوروندي، ثم قمة السنغال والجزائر، وكينيا وتنزانيا.
مدغشقر وبوروندي
حقق منتخب مدغشقر أول فوز له بتاريخ كأس العالم في أول مشاركة له، بنتيجة (1-0) ليرفع رصيده لـ4 نقاط، خلف المنتخب النيجيري متصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ليقترب من الوصول لدور الـ16
الجزائر والسنغال
فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف على نظيره السنغالي، ليضمن الصعود رسميا كأول المجموعة بـ6 نقاط، وتوقف رصيد أسود التيرانجا عند 3 نقاط.
كينيا وتنزانيا
تمسك المنتخب الكيني بأمل المنافسة والبقاء بالبطولة بعدما حصد أول 3 نقاط له بالبطولة بالفوز (3-2) ليودع المنتخب التنزاني البطولة رسميا بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص اليوم بكأس الأمم.. ثالث المتأهلين لثمن النهائي وأول المودعين.. وفوز تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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