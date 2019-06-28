مصدر: جهاز المنتخب يتراجع عن موقفه ويقرر استمرار عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن الجهاز الفني للمنتخب، قرر التراجع عن موقفه بشأن استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن وردة سيستمر ضمن صفوف المنتخب خلال المباريات المقبلة لكأس الأمم.

وأشار المصدر أن وردة لن يشارك في المباراة المقبلة، ولكن من الممكن الاستعانة به خلال الأدوار الإقصائية.

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ويلتقي المنتخب أمام أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وضمن المنتخب المصري التأهل لدور الـ16 بعدما حصد 6 نقاط من مباراتين، يليه المنتخب الأوغندي بـ4 نقاط.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، استبعد عمرو وردة، بعد انتشار مقاطع مصورة مخلة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أدت بدورها إلى اتخاذ قرار تربوي من جانب مسؤولي المنتخب.

وأوضح إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن قرار الاستبعاد جاء بهدف الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز في معسكر المنتخب المصري الحالي الذي ينافس في البطولة القارية.