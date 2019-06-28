ناجي يختار أبرز حارس بكأس الأمم.. وتشابه المنتخب مع المغرب والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن أداء مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، جاء أفضل من المباراة الأولى أمام زيمبابوي.

وفاز المنتخب المصري على حساب الكونغو بهدفين نظيفين، فيما سجل فوزًا بالمباراة الافتتاحية بهدف نظيف.

وأوضح ناجي في تصريحات تليفزيونية لـ"أون سبورت"، أن المستوى يتزايد تدريجيا بتوالي المباريات، مضيفا: "جميع الفرق مستواها يتزايد مع المباريات مثل المغرب والسنغال، باستثناء فريق أو اثنين فقط هما من بدأوا البطولة بأداء عالي".

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وأثنى ناجي على أداء محمد الشناوي في المباراة الثانية، مؤكدًا أنه أنقذ إحدى الكرات التي ستكون من أفضل التصديات في البطولة.

كما عبر عن سعادته بالأجواء المثالية التي تحيط بالبطولة: "كأنها كأس العالم، وجود لاعبين محترفين ومدربين عالميين، واهتمام أمني وهو ما رأيناه في المونديال".

وعن أكثر الحراس الذين لفتوا انتباهه بالبطولة، أشار إلى دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام أوغندا، حيث يكفي الفراعنة التعادل أو الفوز من أجل التأهل كأول المجموعة لمواجهة ثالث أحد المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.