رياضة | بعد الفوز على السنغال.. رقم مميز للجزائر في كان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على السنغال.. رقم مميز للجزائر في كان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الجزائر رقما مميزا في النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على السنغال بهدف دون رد فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ونجح الخضر فى تحقيق انتصارين على التوالي بعد الفوز في المباراة الأولى أمام كينيا والثانية على حساب السنغال، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين بالبطولة منذ نسخة ١٩٩٦ في جنوب افريقيا.

وقبل ٢٣ عاما تمكن منتخب الجزائر من الفوز في أخر مباراتين بمرحلة المجموعات أمام سيراليون ٢/٠ وبوركينا فاسو ٢/٠ قبل أن يودع البطولة في الدور التالي أمام جنوب أفريقيا بنتيجة ٢/١.

ورفع الجزائر رصيده إلى ٦ نقاط من مباراتين ليتأهل رسميا عن المجموعة الثالثة قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن السنغال وكينيا أقرب ملاحقيه ب٣ نقاط كاملة قبل ختام مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا تنزانيا.