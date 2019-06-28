رياضة | ماذا قال نجوم المنتخب عقب التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال نجوم المنتخب عقب التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نجوم المنتخب المصري، عن سعادتهم بالعبور الى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تصدرهم المجموعة الأولى برضيد 6 نقاط وضمان التأهل الى الدور الثاني.

وجائت تصريحات لاعبي المنتخب كالتالي:-

تريزيجيه: نسعى لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة

شدد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني على أنهم يسعون لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نسعى لاسعاد الجمهور والتتويج بالبطولة وتحسين مستوانا في كل مباراة واشكر الجهاز الفني والجمهور".

سليمان: مستوانا سيتحسن المباراة المقبلة Advertisements

أكد وليد سليمان نجم المنتخب الوطني بأن مستواهم سيتحسن في المباراة المقبلة

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الحمد لله على الصعود ومستوانا سيتحسن المباراة المقبلة ونسعى للتتويج بالبطولة".

الشناوي: لن نتنازل عن التتويج بالبطولة

صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب بأنهم لن يتنازلوا عن التتويج بالبطولة.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"لن نتنازل عن التتويج بالبطولة واسعاد الجمهور الذي يساندنا".