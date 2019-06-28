رياضة | على غزال يكشف طموحاتة مع الفراعنة وحقيقة عودته للعب في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غزال يكشف طموحاتة مع الفراعنة وحقيقة عودته للعب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر على غزال لاعب منتخب مصر، عن سعادته بصعود الفراعنة للدور التالى من بطولة كأس الأمم الإفريقية وعن مشاركته لأول مرة فى البطولة خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية للمجموعة الأولى والتى فازت بها مصر بهدفين مقابل لا شئ.

وتحدث على غزال صحفية لـ"الخليج 365 الرياضي": "الحمدلله على الصعود لدور ال 16، مباراة الكونغو كانت صعبة ولكن الحمدلله على الفوز وبدون دخول أهداف فى مرمانا، وحضرنا للمباراة بشكل جيد، فالكونغو ظهروا أمامنا بشكل أفضل مما ظهروا عليه أمام منتخب أوغندا فى المباراة الأولى ولكن درسناهم جيداً.

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وأضاف :" دخولى بديلاً فى المباراة كان من أجل أن أحتفظ بالكرة فى وسط الملعب وأقوم بتوزيع اللعب ومساندة الدفاع".

وأشار المدافع الدولي :" بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون فارقة فى مسيرتى ولكل لاعبي المنتخب وإن شاء الله سأرحل عن فريقي نهاية الموسم".

ورد لاعب وسط فيرينسي البرتغالى، حول إمكانية اللعب فى أندية مصرية عقب البطولة، قائلاً :" لا لن ألعب فى مصر طموحى سيكون أوروبياً".