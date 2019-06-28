رياضة | خاص.. مدير منتخب مالي يكشف سبب إستبعاد أداما نيانى من صفوف المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مدير منتخب مالي يكشف سبب إستبعاد أداما نيانى من صفوف المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زى كوليبالى مدير منتخب مالى، إنه تم إستبعاد لاعب الفريق "أداما نيانى" عن البعثة المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.

وقال كوليبالى لـ"الخليج 365 الرياضي" :" إنه تم إستبعاد اللاعب لسبب إنضباطى عن الفريق ولذلك تم إستبعاده نهائياً من البعثة ولم يكمل البطولة".

وأضاف:"رحيل أداما نيانى، لا يشكل مشكلة للفريق ولا يؤثر على إستراتيجيات المدرب خلال البطولة، فتم إستبعاده لسبب إنضباطى.

يذكر أن مالى تستعد لمواجهة تونس فى مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة، بعد الفوز خلال المباراة الأولى على منتخب موريتانيا برباعية مقابل هدف.